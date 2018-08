Romena specializzata nei furti con la tecnica dell'abbraccio continua a colpire

Cronaca

Emilia Romagna

| 13:42 - 26 Agosto 2018

Un anziano 70enne, ieri pomeriggio all'interno della sua auto, è stato derubato della collanina d'oro con la tecnica detta 'dell'abbraccio'. E' accaduto a Crevalcore, in provincia di Bologna, è stato il pensionato a denunciare il furto con strappo. A mettere a segno il colpo, secondo i Carabinieri, sarebbe stata una 29enne romena già denunciata per episodi analoghi in diverse province, da Rimini a Parma, e che attualmente risulta latitante dopo essere evasa, alla fine del mese scorso, dall'appartamento dove stava scontando gli arresti domiciliari. La donna, dopo il furto, è scappata con un paio di complici che la aspettavano a bordo di un'auto blu. Il nuovo caso ha spinto i Carabinieri a lanciare un appello per segnalare eventuali avvistamenti della 29enne, che deve rispondere di reati che vanno dal furto con destrezza alla rapina aggravata, chiamando, a qualsiasi ora, il 112.