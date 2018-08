Gabicce Gradara, poker al Montecalvo nella prima uscita casalinga. Papini: 'La squadra è in progresso'

Sport

Gabicce Mare

| 12:51 - 26 Agosto 2018

Nella prima uscita stagionale casalinga il Gabicce Gradara, schierato col 4-3-3, ha battuto il Montecalvo, squadra di Prima categoria, per 4-0. Ad aprire le danze è stato Vegliò ben servito con un lancio di Freducci: l’attaccante ha evitato abilmente un difensore e con un tiro al volo nell’angolino ha battuto il portiere avversario. Il raddoppio ad opera di Costa con un diagonale di sinistro; tris di Bastianoni con una punizione all’incrocio e lo stesso Bastianoni ha siglato il 4-0 nella ripresa con una forte conclusione da fuori dal limite dell’area.

Nella ripresa il tecnico Papini ha schierato: Magi (si tratta di 2003 di belle prospettive), Marcolini, Mboup, Hreshchuk.

Assenti La Torre, Alessandrini, Tafuro, Galli e Simoncelli. Prossima amichevole sabato 1 settembre col K Sport Azzurra alle ore 16 a Gabicce mentre sabato 8 debutto in Coppa Italia contro il Valfoglia (ore 16). In caso di sconfitta il 16 settembre si giocherà in casa, in caso di vittoria o di pareggio il 10 ottobre in trasferta: l’avversario sarà comunque il Santa Veneranda, la terza squadra del girone. Il 23 settembre scatta il campionato e in settimana è atteso il calendario.

“Sono soddisfatto del test perché rispetto alla precedente uscita contro la Stella ho notato una crescita collettiva; i ragazzi si stanno impegnando e la cosa positiva è che in partita c’è la ricerca continua di realizzare ciò che proviamo in allenamento – spiega il tecnico Papini – Dobbiamo alzare di una decina di metri l’impostazione della manovra offensiva. Sono fiducioso perché i ragazzi ce la mettono tutta e hanno una gran voglia di fare”.

LA FORMAZIONE: Celato, Freducci (1’ st. Traverzoli), Tardini, Passeri, Sabattini, Vaierani; Pratelli, Grassi (20’ pt. Grandicelli), Costa (1’ st. Tedesco), Bastianoni, Vegliò. All. Papini.