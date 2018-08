San Leo incontra Dante: rassegna culturale ricca di appuntamenti per ricordare il sommo poeta

Eventi

San Leo

| 11:45 - 26 Agosto 2018

Poeta, letterato, politico, studioso di filosofia e teologia, Dante Alighieri rappresenta un'intera cultura, intrisa di nuovi e sconosciuti saperi. La sua attività artistica, grazie alla quale viene considerato il padre della lingua italiana, spazia dalla produzione poetica, a quella filosofica; dal trattato politico, a quello linguistico-letterario.





Ma l'opera che ha consegnato Dante ad una gloria perenne è la Divina Commedia, nella quale descrive il viaggio che egli avrebbe compiuto nei tre Regni dell'oltretomba.

La sua Commedia, tradotta in molteplici lingue straniere, resta uno dei testi poetico-letterari più letti, studiati e commentati al mondo consentendo al Poeta di lasciare nei secoli un'indelebile segno nel nostro immaginario in merito allo stato delle anime dell'Inferno, del Purgatorio e del Paradiso.





"Vassi in Sanleo e discendesi in Noli, montasi su in Bismantova e 'n Cacume con esso i piè; ma qui convien ch'om voli" (Canto IV del Purgatorio).Da questi versi nasce l'incontro di San Leo con Dante, un "autore universale", che ha parlato non solo alla propria generazione, ma all'umanità intera incitandola ad intraprendere un percorso di emancipazione.





San Leo vuole rendere omaggio e merito al Sommo Poeta con "Viaggiando con Dante", rassegna culturale che prevede grazie ad importanti collaborazioni, iniziative di pregio secondo il seguente programma:







Lunedì 27 Agosto

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 20.45 "Summer School. Scuola estiva internazionale in studi danteschi".

Conferenza pubblica: Albe e tramonti nel 'Purgatorio' dantesco.

A cura Andrea Battistini.

In collaborazione con Università Cattolica del Sacro Cuore, Università di Verona e Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.





Sabato 8 Settembre

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 21.00 "Incanto Dante".

In collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.

Coordinamento delle letture Chiara Lagani.

Commento musicale a cura della Cappella Musicale della Basilica di San Francesco di Ravenna.





Domenica 16 Settembre

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 17.30 "Vita di San Marino in terzine dantesche".

Letture e musica.

Testi di Teodoro Forcellini recitati da Luca Zavoli e accompagnati dal Matrioska String Trio.

In collaborazione con l'Associazione Sammarinese Dante Alighieri.





Sabato 22 Settembre

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 21.00 "Ri-leggendo Paradiso XI:

Francesco e la nuova umanità. L'attualità di Dante oggi".

A cura di Gianni Vacchelli.

In collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.





Domenica 30 Settembre

San Leo, ore 17.30

"Concerto Dantesco".

I Solisti, il Coro e l'Orchestra della Cappella Musicale San Francesco di Ravenna eseguiranno musiche originali di compositori partecipanti al I° Concorso Nazionale "Dante in Musica".

Direttore Giuliano Amadei.

In collaborazione con il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna.





Sabato 6 Ottobre

San Leo, Teatro del Palazzo Mediceo, ore 21.00 "Conferenza pubblica".

"I numeri e la Teologia del Paradiso; Dante immaginò un universo Eisteiniano".

A cura di Maurizio Gobbi.

In collaborazione con l'Associazione Sammarinese Dante Alighieri.







"E' doveroso, spiega il Sindaco Mauro Guerra, che San Leo offra il suo omaggio al Somma Poeta. Non mancano infatti i legami che Dante ebbe con la nostra Città. Anche per ricordare ciò l'Amministrazione Comunale, insieme alla San Leo 2000, ha fortemente voluto promuovere un'iniziativa culturale di alto profilo denominata "Viaggiando con Dante". Un insieme di 6 appuntamenti che tra fine Agosto e i primi di Ottobre coinvolge prestigiose realtà istituzionali e culturali impegnate nella valorizzazione del lascito dantesco, con inedite collaborazioni in grado di lanciare e consolidare annualmente nuove iniziative. L'intento è anche quello di catalizzare le energie sul tema, che accomuna diverse realtà in valle, in provincia, nel Montefeltro, traguardando per l'anno venturo, un calendario territoriale diffuso, attingendo ad un altro giacimento culturale ancora da ottimizzare".





Nel ringraziare il Centro Dantesco dei Frati Minori Conventuali di Ravenna, l'Università Cattolica del Sacro Cuore, l'Università di Verona e l'Associazione Sammarinese Dante Alighieri per la fondamentale collaborazione, si ricorda che tutti gli appuntamenti di "Viaggiando con Dante" sono ad ingresso gratuito e volti alla più ampia fruizione e diffusione del patrimonio culturale di Dante Alighieri cui la Città di San Leo è legata.