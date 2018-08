Poggio Torriana, scoppia incendio nel sottotetto: appartamento devastato da fumo e fiamme

Cronaca

Poggio Torriana

| 11:24 - 26 Agosto 2018

Alle 20.55 di sabato è scoppiato un incendio in un'abitazione nel Comune di Poggio Torriana. I Vigili del Fuoco sono intervenuti sulla strada provinciale Rio Salto per spegnere le fiamme nel sottotetto di un'abitazione, in un appartamento non abitato. In quello del piano inferiore abitano un'anziana e una badante, che al momento dei fatti erano fuori casa. L'incendio ha provocato seri danni da fumo all'appartamento del sottotetto, nessuno in quello inferiore che mantiene la piena agibilità.