Cronaca

Rimini

| 11:20 - 26 Agosto 2018

Non è la prima volta che un furgoncino rimane "intrappolato" nel sottopassaggio di via Siracusa a Rimini. Nella mattinata di domenica infatti si è verificato un altro episodio analogo che ha costretto all'intervento i Vigili del Fuoco. L'autista del furgoncino coinvolto non è rimasto ferito, mentre i pompieri hanno provveduto a rimuovere il mezzo utilizzando un verricello.