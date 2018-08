Donna con il velo integrale al Meeting di Rimini, protesta consigliere Montevecchi: 'non è Islam dialogante'

Attualità

Rimini

| 09:48 - 26 Agosto 2018

“Vorrei ricordare agli organizzatori del Meeting che in Arabia Saudita vige un wahabismo di Stato, vale a dire la corrente più radicale e fondamentalista dell’Islam”. Esordisce così il giovane videoblogger riminese e consigliere comunale clementino Matteo Montevecchi, in merito al discusso incontro che si è svolto al Meeting di Rimini e che ha avuto come ospite speciale Mohammed Karim Al Issa, capo della Muslim World League. Il consigliere Montevecchi continua: “La direzione del Meeting lo ha omaggiato, presentandolo come “fautore di un Islam aperto e dialogante”, quando in realtà si sta parlando della guida della Lega Musulmana Mondiale, un’associazione islamica saudita nata nel 1962 che si occupa della promozione del wahabismo nel mondo. In Arabia Saudita la conversione di un musulmano al cristianesimo viene, ad oggi, punita con la pena di morte. I cristiani non possono mostrare una croce, possedere una Bibbia e pregare in pubblico. La costruzione delle chiese è categoricamente vietata. E non a caso solo pochi anni fa il Gran Mufti Saudita Abul Aziz bin Abdullah affermò “tutte le chiese della penisola araba vanno distrutte”. Questi sono fatti, non opinioni”. Poi Montevecchi aggiunge: “All’incontro ho potuto ascoltare tanta retorica sul dialogo. Un dialogo vuoto, un monologo. Un tappeto rosso per il saudita wahabita. Il capo della Lega Musulmana Mondiale invitato dal Meeting è stato Ministro della Giustizia nell’Arabia Saudita delle decapitazioni fino al 2015. Come può essere definito “dialogante ed aperto” uno sponsor del wahabismo? Le cose sono due: o c’è ignoranza o si finge di non sapere”. E infine Montevecchi conclude: “Dato che la direzione del Meeting rimarca molto questo dialogo, come mai nessuno ha chiesto spiegazioni al capo della Lega Musulmana Mondiale sui finanziamenti dell’Arabia Saudita per quei gruppi ribelli islamisti che hanno massacrato cristiani e abbattuto chiese negli ultimi anni in Medio Oriente? Siamo passati dal Meeting dell’Amicizia al Meeting della Sottomissione”.