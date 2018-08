Badante sventa furto a Rimini, chiudendo in casa le due ladre. Minacciata dai complici: 'ti ammazziamo'

Cronaca

Rimini

| 07:25 - 26 Agosto 2018

Momenti di concitazione, intorno alle 12 di sabato, in via San Michelino in Foro a Rimini. Due ragazze nomadi, una delle quali minorenne, ha tentato il furto nell'appartamento di una palazzina, ma sono state sorprese da una badante. Come riporta il Corriere Romagna, la donna aveva subito qualche giorno prima un ingente furto (oltre 10.000 euro di gioielli e un orologio prezioso) e ha così deciso di intervenire: una volta uscita dalla palazzina, ha chiuso il portone, imprigionando le due ladre. Allo stesso tempo ha scatenato la reazione di alcuni complici, che hanno cercato di farle mollare la presa con pugni alle braccia e minacce di morte. L'arrivo dei passanti li ha costretti alla fuga, mentre i Carabinieri hanno preso in consegna le due ladre, denunciate per tentato furto.