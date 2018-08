Paura sull'autobus: dà in escandescenze e minaccia l'autista mostrando una pistola

Cronaca

| 23:29 - 25 Agosto 2018

Momenti di concitazione, nel pomeriggio di sabato, su un autobus dove un 56enne di Cattolica ha minacciato il conducente del mezzo, mostrando una pistola. In realtà l'arma era un giocattolo, come rilevato dai Carabinieri che, avviate le ricerche dell'uomo, lo hanno individuato: quest'ultimo ha poi consegnato spontaneamente la pistola giocattolo con cui aveva minacciato l'autista. Questo perché il conducente dell'autobus, nei pressi del campo sportivo di Cattolica, si era fermato in sosta senza spegnere il motore. Il 56enne ha dato in escandescenze, mostrandogli il calcio dell'arma che nascondeva sotto la maglia. Sceso poi dall'autobus, il 56enne è stato rintracciat dai Carabinieri e denunciato per minaccia.