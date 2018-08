Violento acquazzone su Rimini, le strade del centro storico allagate e negozianti in allarme

Attualità

Rimini

| 19:50 - 25 Agosto 2018

E' stata la città di Rimini, secondo i dati della rete di EmiliaRomagna Meteo, la città della Provincia più colpita dall'acquazzone che ha interessato il nostro territorio intorno alle 19 di sabato. Sono infatti 27 i mm di pioggia accumulata. I rovesci di carattere temporalesco hanno provocato l'allagamento in particolare delle strade del centro storico, con i passanti costretti a camminare con le caviglie a mollo nell'acqua. Grande apprensione tra i negozianti, per paura di allagamenti nei loro locali. E tra loro c'è chi ha affrontato il diluvio per sturare i tombini e permettere alle acque di defluire, evitando guai peggiori. Il violento acquazzone è durato poco più di cinque minuti.