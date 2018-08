Alta Valmarecchia, sotto osservazione ponte Presale: piloni in stato di degrado

Attualità

| 18:19 - 25 Agosto 2018

La recente tragedia genovese ha richiamato all'attenzione dell'opinione pubblica la necessità di monitorare le condizioni di ponti e viadotti della rete stradale italiana. L'ordine degli ingegneri di Arezzo, ai microfoni di Rai News, ha sottolineato lo stato di degrado di alcuni piloni, alti una quarantina di metri, del viadotto di Ponte Presale, località ai confini dell'Alta Valmarecchia che collega l'Emilia Romagna alla Toscana. "Non è da chiudere, altrimenti sarebbe già stato fatto, ma è necessario pianificare un progetto di recupero, adeguatamento sismico e programmare l'intervento in un paio di anni", spiega uno dei responsabili. Il viadotto fu realizzato dal compartimento Anas delle Marche nel 1966, ha 52 anni di età e necessita quindi di interventi, come evidenziato dall'ordine degli ingegneri di Arezzo.