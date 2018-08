Coriano coinvolge i cittadini per realizzare progetti sociali ed educativi

Attualità

Coriano

| 17:52 - 25 Agosto 2018

L'amministrazione comunale intende promuovere la partecipazione del volontariato civico nella realizzazione di progetti Sociali ed Educativi.

Beatrice Boschetti (Assessore ai servizi socio educativi): "Siamo fermamente convinti infatti che il coinvolgimento attivo dei cittadini sia una risorsa importante per la comunità non solo per la cura del territorio, come già avviene per la cura del verde. Ma anche per la progettazione e realizzazione di attività che possono attenere anche ad altri ambiti di intervento. È per questo che intendiamo sperimentare questo coinvolgimento nei servizi Educativi".

A tal fine è convocato un incontro per lunedì 27 agosto alle 18.30 presso la sala Isotta del comune di Coriano, con i volontari già iscritti negli elenchi del comune, ma anche con tutti coloro che sono interessati a mettere a disposizione parte del proprio tempo per la collettività e in progetti scolastici quali Piedibus, anticipo e posticipo scolastico, attraversamenti e quanto altra si rendesse utile.

All'incontro sarà presente l'associazione di volontariato AUSER che si è resa disponibile a supportare l'amministrazione e tutti i volontari nella organizzazione e gestione di questo progetto.