Santarcangelo Calcio, arriva l'ex Rimini e Cesena Cascione. I convocati per la coppa

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 17:08 - 25 Agosto 2018

Il Santarcangelo Calcio è felice di comunicare l’accordo biennale con il centrocampista, ex capitano del Cesena, Emmanuel Cascione. Il nuovo giocatore gialloblù, che sarà presentato lunedì 27 agosto alle ore 12:30 nella sala stampa dello stadio Valentino Mazzola, in carriera ha disputato 92 partite in Serie A, 241 in Serie B e 71 in Serie C.

Cascione subito in campo domenica, alle 16, nella gara di Coppa Italia di Serie D. Si gioca allo stadio Mancini di Castelfidardo contro la formazione di casa. Di seguito i convocati.



Portieri

Andrea Battistini

Matteo Forti



Difensori



Matteo Alvisi

Andrea Bondioli

Mattia Broli

Nicola Greco

Filippo Guglielmi



Marco Maini



Centrocampisti

Emmanuel Cascione

Luca Pigozzi

Nicola Zanni

Federico Fusi

Alessio Galeotti



Attaccanti

Leonardo Fuchi

Andrea Bellettini

Antonio Bua

Matias Mancini

Alessandro Peroni