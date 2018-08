Rimini, per Danso e Bandini domenica primo allenamento. Tamai: 'Inseguivo il ghanese da maggio'

Sport

Rimini

| 16:27 - 25 Agosto 2018







Sono arrivati a Rimini all’ora di pranzo Andrea Bandini e Stephen Danso, i due volti nuovi del Rimini scuola Inter accolti dal ds Pietro Tamai. Domenica mattina faranno allenamento con la squadra e conosceranno i nuovi compagni. Era presente anche Mauro Cevoli, il noto procuratore riminese che nell’affare di Danso è stato l’intermediario. Bandini ha un contratto annuale, Danso ha firmato un biennale e per entrambi per la stagione 2018-2019 c’è la collaborazione per quanto riguarda l’ingaggio del club nerazzurro la cui trattativa è stata condotta dall’ex biancorosso Dario Baccin, vice direttore sportivo del club nerazzurro. Per Danso c’è l’accordo tra Rimini e Inter ci sarà una compartecipazione in caso di cessione del giocatore, segno che il club nereazzurro crede nel suo talento che come molti altri baby che ha suo lalgrado dovuto liberare per rientrare nelle regole del fair play finanziario.

Su Danso c’è stata fino alla fine il fortissimo pressing del Bari, ma il tutor del giocatore di origine ghanese davanti anche ad un’offerta economica migliore non ha voluto tradire la parola data al Rimini: la categoria, inoltre, ha avuto la meglio in questo caso (il Bari gioca in serie D) sul prestigio della piazza. Danso sulla carta ha il potenziale per rendere il centrocampo del Rimini più competitivo: ha vinto due volte lo scudetto Primavera, una Supercoppa. Era uno dei punti fermi dello schieramento di Vecchi e ora si allenava con la prima squadra di Spalletti.

“Lo inseguivamo da maggio – spiega il ds del Rimini Pietro Tamai – era il primo della lista, ma Danso è finito all’Avellino in serie B, società che poi è saltata. E’ un giocatore molto duttile, può fare la mezzala nello schieramento a tre o l’interno nello schieramento a quattro. Ha un bel tiro e un dribbling importante, ha bisogno di giocare in un campionato coi grandi”. Danso parla italiano e inglese.

Stefano Ferri