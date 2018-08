Un anno fa il terribile stupro di Miramare: 'le vittime non hanno superato il trauma'

Cronaca

Miramare

| 15:36 - 25 Agosto 2018

Un anno fa, tra il 25 e il 26 agosto 2017, un gruppo di giovanissimi, tre minorenni e un ventenne, aggredì una coppia di polacchi in vacanza a Miramare di Rimini, violentando la ragazza e picchiando il ragazzo. Nella stessa notte, i quattro stuprarono anche una prostituta trans peruviana. Fu la notte degli stupri di Rimini, delitto per cui nel giro di pochi giorni i giovani responsabili furono fermati. Per i tre minorenni, due fratelli marocchini e un nigeriano, il processo è stato rapidissimo: a maggio è arrivata in appello la conferma della condanna a nove anni e otto mesi. E' invece fissato per il 19 ottobre a Bologna il secondo grado del giudizio che vede imputato il congolese Guerlin Butungu, condannato a 16 anni dal tribunale di Rimini e ritenuto il capo del gruppo. "E' passato un anno - dice l'avvocato Maurizio Ghinelli, che difende i due polacchi - ma non credo che i miei assistiti abbiano superato il trauma. Erano in cura sotto il profilo psicologico, specialmente la ragazza. Il ragazzo aveva avuto seri problemi fisici". La peruviana fu quella che riconobbe i giovani: "Se non e' riuscita a odiare Butungu, non riuscirà a odiare nemmeno i tre minorenni. Quello che ha sempre detto la mia assistita e' che spera che un domani possano rifarsi una vita e rimediare ai loro errori", aveva detto dopo il processo il suo avvocato, Enrico Graziosi. Gli imputati rispondevano anche dell'aggressione con rapina ai danni di due italiani, qualche giorno prima.