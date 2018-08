Rimini, domenica la sfida di Coppa con l'Imolese al Morgagni. Righetti: 'Test utile per crescere in intensità'

Sport

Rimini

| 15:23 - 25 Agosto 2018

Il Rimini domenica sera sarà di scena allo stadio Morgagni di Forlì nella seconda partita ufficiale della stagione: affronterà alle 20,30 l’Imolese per la Coppa Italia. Assenti Cicarevic e Ferrani per infortunio, tutti gli altri a disposizione.

“Finalmente giocheremo una partita ufficiale. Sono contento che arrivi perché non è facile fare solo allenamento e tenere alta la concentrazione. La squadra sta bene. Dobbiamo essere pronti per il il 16 settembre” dice il mister Luca Righetti.

Lo slittamento del campionato a metà settembre è un bene o un male?

“Da un lato è un bene perché ci permette di recuperare gli infortunati e di inserire al meglio i nuovi arrivati, dall’altro è un ostacolo rispetto alla tabella di marcia prevista, ci saranno molti turni infrasettimanali. Ma siamo tutti sullo stesso piano”.

Candido?

“Si è messo completamente a disposizione dell’allenatore, dello staff, della squadra, è stato ben accolto e si è dimostrato oltre che un ottimo giocatore una splendida persona. Con lui le soluzioni tattiche in fase offensiva aumentano. Giocheremo con il 3-4-1-2 oppure con il 3-4-3 o anche con il 3-5-2. Ruoteremo questi tre moduli. Dipenderà dall’avversario”.

L’Imolese?

“L’Imolese ha fatto un’ottima campagna acquisti. Ha meritato di salire di categoria per quello che sono, una società organizzata. Ho fatto i complimenti al presidente e sono contento di ritrovarla Adesso vogliamo batterli”.

Un giudizio sui giovani che ha a disposizione?

“La maggior parte dei nostri giovani è pronta, qualcuno non ancora, altri devono lavorare ancora tanto. Bisogna valutare sul campo, la cosa che mi fa ben sperare è la predisposizione da parte di tutti per il lavoro”.

Ha qualche direttiva da parte della società sull’utilizzo dei giovani per i contributi?

“Non ho nessuna direttiva sull’utilizzo dei giovani. Di over ne ho undici, quindi i giovani giocheranno”.

Cosa chiede alla sfida di Coppa Italia?

“A Ravenna abbiamo fatto 30-35 minuti buoni. Vorrei vedere più minuti d’intensità, arrivare con l’Imolese a 55-60. E vorrei vedere miglioramenti soprattutto nella fase offensiva: dobbiamo creare di più per la mole di gioco che produciamo”.

Come sta Buonaventura?

“Buonaventura è al 50% della condizione. I venti giorni che ha saltato quest’estate pesano. Per noi Alex è un giocatore molto importante”.

AMICHEVOLI Mercoledì 29 il Rimini giocherà a Poggio Berni con l’Athletic Poggio di mister Ignazio Damato alle ore 18. Il 2 settembre test a San Benedetto alle 20:30. Un’altra amichevole è in cantiere tra l’8 e il 9 settembre.

Stefano Ferri