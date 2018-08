Pusher 'sfida' la Polizia: 'non ho documenti, sono clandestino'. Poi consegna droga nascosta negli slip

Cronaca

Riccione

| 14:21 - 25 Agosto 2018

Intorno all'una e un quarto della notte tra venerdì e sabato, due poliziotti del presidio di piazzale Roma, a Riccione, sono stati avvicinati da due giovani che hanno detto di essere stati avvicinati da un pusher e lo hanno indicato, mentre camminava sul lungomare in direzione Rimini. Fermato dagli agenti, alla richiesta di fornire i documenti, lo spacciatore, un 54enne palestinese, ha detto di non averne, di essere straniero e non in regola. Inizialmente ha negato di avere anche la droga, ma poi ha tirato fuori dalle mutande 10 grammi di hashish. Sottoposto ugualmente a perquisizione, aveva "nascosto" altri grammi della stessa sostanza stupefacente. Tutto sequestrato assieme a una somma di denaro ritenuta provento di spaccio. Il 54enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di stupefacente e condannato a 8 mesi di reclusione al termine del processo per direttissima.