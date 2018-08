Bellaria, dal 27 agosto divieto di sosta nelle aree parcheggio di via Rubicone

Attualità

Bellaria Igea Marina

| 14:06 - 25 Agosto 2018

Lunedì 27 agosto entrerà in vigore il divieto di sosta nelle aree parcheggio di via Rubicone comprese tra largo Montello ed il Ristorante “La Baracca”: il provvedimento, istituito sino alla fine dell’anno o comunque fino alla conclusione dei lavori, consentirà l’esecuzione dell’opera di ristrutturazione dell'area di sbarco dei pescherecci, sul lato Bellaria del porto.

Un’opera di grande importanza, in un’ottica di messa in sicurezza della zona per tutti coloro che lavorano in mare e ‘portano in terra’ il frutto del proprio lavoro, che porterà a un sensibile innalzamento delle banchine lungo tutta l’area interessata.

Il progetto si avvale di un cospicuo finanziamento regionale e rientra nel quadro di interventi che, al pari del consolidamento delle sponde, rispondono a esigenze di natura idrica e funzionale: un quadro progettuale che integra l’ampia riqualificazione estetica, degli arredi e degli spazi di aggregazione in via di completamento sulla sponda Igea del porto e presto al via anche sul lato Bellaria.