Addio Giovanni Molfetta, il mondo della notte riccionese piange la sua scomparsa a 58 anni

Attualità

Riccione

| 13:56 - 25 Agosto 2018

Il mondo della notte riccionese in lutto per la scomparsa di Giovanni Corrieri, detto "Molfetta", dal nome della sua città di origine. Giovanni era molto noto in città per aver lavorato anni nella movida, come gestore di locali e ancor prima come cameriere in alcuni locali storici come il Pacha di Riccione, poi divenuto il Pascià. "Molfetta" aveva lasciato la Riviera per lavorare sempre nella movida, ma a Formentera, gestendo il locale "Rigatoni". E' scomparso venerdì, dopo una breve malattia, all'età di 58 anni. Tantissimi i messaggi di cordoglio sui social network, tra questi anche quello del noto playboy Pucci Cappelli: "Per noi lavoratori della notte sarai sempre presente ai tuoi tavoli. RIP Giovanni Molfetta".