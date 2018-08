Sport

Rimini

| 13:10 - 25 Agosto 2018

Dopo la gara di Coppa Italia in programma domenica 26 agosto, in attesa dell'inizio del campionato, il Rimini sarà impegnato in un'amichevole di prestigio contro una delle prossime rivali: la Sambenedettese. L’incontro si disputerà domenica 2 settembre allo stadio “Riviera delle Palme” con inizio alle ore 20.30. Allenata da Giuseppe Magi, la squadra rossoblu si è rinforzata in estate con numerosi acquisti, su tutti il fantasista Andrea Russotto dal Catania.