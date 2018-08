A 110 km\h sulla Marecchiese con 50 di limite, è successo in Valmarecchia. In otto alla guida cellulare in mano

Cronaca

Santarcangelo di Romagna

| 12:52 - 25 Agosto 2018

Da un primo parziale bilancio della Polizia municipale di Vallata per il mese di agosto emerge un’intensa attività di controllo sulle strade dei Comuni della bassa Valmarecchia. Otto i conducenti sanzionati per utilizzo del cellulare durante la guida, 14 invece i veicoli circolanti senza revisione obbligatoria rilevati dal sistema di controllo Scout-Speed. Ed è proprio grazie alla telecamera a raggi infrarossi dello Scout-Speed installata su un’auto di servizio della Pm, che un paio di settimane fa gli agenti del Comando di via Andrea Costa hanno rilevato la velocità di una Golf ultimo modello che “correva” ai 111 Km orari sulla Marecchiese in un tratto che rientra nel territorio di Santarcangelo, dove la velocità massima consentita è di 50 Km orari. Un comportamento di guida scorretto capace di mettere in serio pericolo l’incolumità degli altri e la propria, per il quale il codice della strada prevede una sanzione amministrativa da 531 a 2.125 euro oltre alla sospensione della patente di guida da uno a tre mesi.

Due invece i conducenti sanzionati per guida in stato di ebbrezza: la prova con l’alcol test ha infatti evidenziato il superamento del limite consentito facendo scattare le severe sanzioni previste dal codice della strada a seconda del tasso alcolemico. Un alto tasso di alcool nel sangue può infatti creare euforia portando a compiere manovre pericolose oltre che ridurre la capacità di percezione e allungare i tempi di reazione. Diversi infine anche i controlli nei parchi per verificare il corretto comportamento dei proprietari di cani: in alcuni casi le verifiche hanno portato a una diffida da parte degli agenti della Pm per comportamenti non conformi al regolamento di Polizia locale.