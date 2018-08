Il corso di ginnastica dinamica militare arriva a Novafeltria, prova gratuita il 5 settembre

Attualità

Novafeltria

| 12:44 - 25 Agosto 2018

Riscoprire la cultura dell’educazione fisica e della ginnastica tradizionale. Molti riminesi si stanno interessando alla Gdm, Ginnastica Dinamica Militare, una disciplina sportiva basata su esercizi a corpo libero, che sfrutta quindi solo le leve e le resistenze del nostro corpo, senza l'ausilio di attrezzi. Questa caratteristica la rende adatta a persone di qualsiasi età e preparazione fisica, poiché il rischio di lesioni tendinee e articolari è minimo. Gli allenamenti durano un’ora e sono caratterizzati da sequenze di esercizi intervallate da riposo ridotto in modo da allenare, oltre alla forza muscolare esplosiva e alla resistenza, anche il sistema cardiocircolatorio. L’efficacia degli allenamenti è assicurata dall’attivazione di tutte le catene cinetiche del corpo in sinergia tra loro, non allenando singoli distretti corporei. Per questo motivo il risultato è migliore a livello funzionale, strutturale, posturale e di prestazione. Il nome Gdm deriva dalla modalità di conduzione dell’allenamento da parte dell'istruttore che impartisce i comandi in stile militare, richiedendo agli atleti di iniziare tutti insieme. Questa tipologia di allenamento è stata scelta per favorire l’instaurarsi di un clima di stimolazione reciproca fra i membri del gruppo, che condividono la fatica degli esercizi, ma anche la soddisfazione del risultato. Nel nostro territorio, dopo l'inaugurazione dello scorso gennaio al Multieventi di San Marino, corso che ha riscosso un incredibile successo, la Gdm arriva a Novafeltria. Prova gratuita mercoledì 5 settembre, dalle 19.30, in via Romagna.