Magrebini fanno la spesa senza pagare al supermercato, inseguiti dai commessi e poi arrestati

Cronaca

Cattolica

| 12:36 - 25 Agosto 2018

A Cattolica, nella giornata di venerdì, due magrebini sono finiti nei guai dopo un furto in un supermercato di Piazza della Repubblica. I due, un 21enne e un 51enne, hanno prelevato merce dagli scaffali, scappando senza pagare dopo aver guadagnato velocemente l'uscita. Inseguiti dagli addetti del supermercato, sono stati però bloccati da una pattuglia dei Carabinieri di Cattolica. La spesa, del valore di una cinquantina d'euro, è stata recuperata. Per i due "predoni" denuncia per furto aggravato in concorso.