A Rimini giovedì volontari in festa per il progetto ‘Porta a porta; stranieri contro la zanzara tigre’

| 11:07 - 25 Agosto 2018

Giovedì 30 agosto alle ore 19.30, in via Isotta degli Atti 23, si terrà la Festa dei volontari del progetto “Porta a porta; stranieri contro la zanzara tigre”, sensibilizzazione dei cittadini sulla prevenzione della diffusione delle zanzare ed integrazione tra residenti e volontari italiani e stranieri sono i punti centrali del progetto. L'iniziativa nasce infatti per prevenire il problema della zanzara tigre, in aume e per coinvolgere i rifugiati e i richiedenti asilo in progetti d’impegno civico. Il metodo “porta a porta” permette ai cittadini di ricevere le informazioni direttamente a casa loro, vedendo l’applicazione e la dimostrazione delle buone pratiche, operate dai volontari. L’obiettivo è creare quindi una rete di partecipazione pubblica ed impegno civico nell’informazione e nel tutoraggio per la gestione corretta delle corti private.

Il progetto, partito agli inizi di giugno, è formato da cinque ragazzi italiani provenienti da differenti contesti sociali e da cinque beneficiari del progetto SPRAR (Sistema di Protezione per Richiedenti Asilo e Rifugiati) denominato “Rimini porto sicuro” di cui il Comune di Rimini è ente titolare.

Per loro, l’attività rappresenta un’importante opportunità di crescita e di formazione professionale attraverso l’esperienza del tirocinio, con l’obiettivo di riattivare le loro capacità individuali e di accompagnarli in un percorso di conoscenza e inserimento lavorativo.

Il progetto si avvale del sostegno e della collaborazione, determinanti per il reperimento delle risorse necessarie e la messa a disposizione di criteri operativi e linee guida di indirizzo, del “CEAS Multicentro per l’educazione e la sostenibilità ambientale” del Comune di Rimini, dell’area “Educazione alla sostenibilità” di ARPAE, del Consorzio Mosaico, di ANTHEA per il supporto tecnico-scientifico.