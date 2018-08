Tennis, al torneo giovanile Next Gen brillano Morri e Giorgetti del Tennis Viserba, Rafael e Christian Capacci

Sport

Cervia

| 11:07 - 25 Agosto 2018



Sono in programma sabato le semifinali nella tappa Next Gen del circuito giovanile organizzata dal Ct Cervia. In bella evidenza Rafael e Christian Capacci, Matilde Morri e Chiara Giorgetti del Tennis Viserba.

Under 12 maschile, quarti: Jacopo Antonelli-Andrea Zanuccoli (n.3) 6-3, 6-3, Rafael Capacci (n.2)-Riccardo Pasi 6-4, 6-3. Under 14 femminile, quarti: Viola Mezzogori-Nicole Parti (n.4) 7-6 (6), 7-5, Chiara Giorgetti (n.3)-Francesca Giorgi 6-1, 6-3. Under 12 femminile, semifinali: Matilde Morri (n.1)-Elisa Pizzi 6-1, 6-1, Ambra Tommasi (n.2)-Vittoria Arenella 6-0, 6-1. Under 14 maschile, quarti: Christian Capacci (n.1)-Francesco Castellari 7-6 (5), 6-4, Nicola Ravaioli (n.4)-Nicola Tocci 0-6, 6-0, 10-5, Raymi Paci (n.2)-Lorenzo Biava 6-2, 6-1.