Tramonto DiVino a Rimini rinviato a martedì 4 settembre sempre in piazza Cavour

Attualità

Rimini

| 10:12 - 25 Agosto 2018

A causa del maltempo previsto questo fine settimana, la tappa riminese di Tramonto DiVino prevista per sabato 25 agosto è stata spostata a martedì 4 settembre. Confermata la location del road show del gusto, sempre in piazza Cavour, in pieno centro storico.

Organizzato da Agenzia PrimaPagina Cesena insieme alle Ais di Emilia e Romagna, all’assessorato all’Agricoltura della Regione Emilia-Romagna, all’Enoteca Regionale, a Apt Servizi e Unioncamere, Tramonto DiVino ha come partner, il Carpigiani Gelato Museum, i Consorzi delle principali Dop e Igp dell’Emilia-Romagna: Parmigiano-Reggiano, Prosciutto di Parma e di Modena, Salumi Piacentini, Pesca e Nettarina di Romagna, Pera dell’Emilia-Romagna, Mortadella Bologna, Consorzio Salame Cacciatore, l’Associazione dello Squacquerone di Romagna rappresentata dalla Centrale del Latte di Cesena, Olio Extravergine di Brisighella, Aceti Balsamici Tradizionali di Modena e Reggio Emilia, Aceto Balsamico di Modena, Patata di Bologna, Piadina Romagnola e Aglio di Voghiera.