Rimini: senzatetto ritrovato in fin di vita riverso nei giardini dell’ospedale

Cronaca

Rimini

| 09:59 - 25 Agosto 2018

Era stato trasportato in ospedale a Rimini per delle ferite al naso, abbandonato il Pronto Soccorso è stato trovato in fin di vita poco lontano. I fatti sono accaduti venerdì pomeriggio. Erano le 17 e 30 circa quando l’uomo, un senzatetto di origini rumene, 56enne, noto in zona, è arrivato ferito, ma, avviata la procedura di triage, si era allontanato. Poco più di mezzora dopo però è stato trovato in un giardino poco distante col volto tumefatto e privo di sensi. Immediatamente trasportato in ospedale per i soccorsi gli sono state riscontrate numerose fratture, un trauma toracico e uno cranico e un’emorragia e, date le condizioni, il personale medico ha ritenuto opportuno il trasferimento al “Bufalini” di Cesena, dove ora si trova in coma e versa in gravissime condizioni.



In un primo momento si era pensato ad un pestaggio, ma le indagini della polizia di Stato, coordinate dal pm Davide Ercolani, hanno appurato che il clochard si era ferito da solo cadendo a terra a causa dell'ubriachezza.

Le immagini delle telecamere di sicurezza, quelle di piazza Cavour in centro storico e quelle davanti al pronto soccorso da cui il 56enne si era allontanato volontariamente dopo l'accesso con ambulanza venerdì pomeriggio, acquisite dalla squadra mobile su richiesta della Procura, hanno mostrato cadute accidentali.

L'uomo, ubriaco, si è dunque fatto male cadendo in piazza Cavour sbattendo, a peso morto e frontalmente, la testa a terra, venerdì pomeriggio intorno alle 16. Soccorso, è stato portato in ospedale dove i medici hanno iniziato la diagnosi, quando a un certo punto il romeno si è alzato dalla barella e si è allontanato. Poi si è seduto in una rotonda nei pressi del Pronto soccorso, dove le telecamere di sicurezza lo hanno visto cadere nuovamente a terra, svenuto, procurandosi le ferite che lo hanno ridotto in fin di vita.