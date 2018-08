Alcol a minori, stop a Villa delle Rose e Paco Beach: sono 12 le chiusure nell'estate 2018

Cronaca

Riccione

| 08:49 - 25 Agosto 2018

Sette giorni di sospensione della licenza per la Villa delle Rose, la nota discoteca sulla collina di Misano Adriatico, e 15 giorni di stop per il Paco Beach, locale del lungomare di Riccione aperto dalla mattina a notte inoltrata. Provvedimenti che il questore di Rimini, Maurizio Improta, ha firmato in base all'articolo 100 del Tulps, per motivi di sicurezza e ordine pubblico. E con queste ultime due sospensioni, nell'estate 2018, le chiusure per motivi di sicurezza di locali notturni, pub, chioschi sulla spiaggia e mini market salgono a 12.

Il motivo è sempre lo stesso: la vendita di alcol a ragazzi di 15 e 16 anni, nessun controllo dei documenti da parte di baristi o titolari prima di versare 'shottini' di rum o vodka nei loro bicchieri. Alla Villa delle Rose ad esempio, secondo i carabinieri, il 7 luglio un 16enne era finito in pronto soccorso per abuso di alcol dopo aver passato una serata ad un tavolo con amici coetanei. Accompagnato dal padre in caserma, il ragazzino aveva raccontato ai carabinieri di come nessun addetto avesse chiesto i documenti.

Nell'attività di intervento, i militari di Misano hanno anche arrestato per resistenza, un 24enne mentre faceva uso di droga nel parcheggio e un altro giovanissimo, questa volta all'interno della Villa, per il medesimo reato. Già lo scorso anno ci fu uno stop di 20 giorni con un provvedimento amministrativo della Prefettura in seguito ad un controllo per vendita di alcol a minori. Situazione simile al Paco Beach dove in due diversi controlli, la polizia municipale ha sorpreso minorenni bere cocktail alcolici.





Una stretta sui controlli era già arrivata sul Marano, la zona dei locali di Riccione, già dopo la Notte Rosa. Prima ancora era stata la volta di alcuni supermarket estivi gestisti da cittadini del Bangladesh. Poi chioschi e pub per finire con la discoteca per ragazzini Beky-Bay di Bellaria, chiusa dopo Ferragosto in seguito ad un'aggressione di un 19enne.

Nel corso degli ultimi 3 anni, le chiusure dunque si sono susseguite: drammatico fu lo stop del Cocoricò di Riccione nel 2015, dopo la morte del 16enne Lamberto Lucaccioni, che si era accasciato a terra mentre ballava.