| 19:38 - 24 Agosto 2018

Arriva l'ufficialità dei due nuovi acquisti del Rimini, come anticipato qualche ora fa dal nostro portale. In una nota, il Rimini F. C. rende noto di aver raggiunto, in data odierna, l’accordo con l’F. C. Internazionale per il passaggio in biancorosso dei calciatori Andrea Bandini e Stephen Danso. Bandini, esterno classe ’94, arriva con la formula del prestito. Danso, centrocampista classe ’98, approda a Rimini a titolo definitivo.