Film girato a Riccione con Andrea Roncato e Max Giusti in anteprima al cinema in giardino

| 16:37 - 24 Agosto 2018

Il film "Famosi in 7 giorni", pellicola di esordio dietro la macchina da presa dell'attore riccionese Gianluca Vannucci, sarà presentato sabato 25 agosto alle 21.15 presso il cinema in giardino in viale Lazio, vicino alla biblioteca Comunale di Riccione. Saranno presenti il cast e il regista. "Famosi in 7 giorni" è una Black Comedy ambientata a Riccione. Le riprese sono iniziate lo scorso Settembre e sono durate circa quattro settimane. Tra gli attori anche Max Giusti e Andrea Roncato. Il film è stato girato a low budget e si è avvalso della collaborazione di alcuni sponsor della zona.

E' in progetto in questo periodo la presentazione in vari festival nazionali ed internazionali. L'uscita ufficiale è prevista in Autunno.

TRAMA: quattro attori di belle speranze decidono di iscriversi ad un corso di recitazione che potrebbe garantire loro un ruolo nel film di un importante regista. Il corso però si rivela una truffa ma ai quattro attori non va giù di essere stati raggirati. Ritrovato l'autore delle truffa non esitano ad usare le cattive maniere per ottenere il maltolto. Un volta avuto indietro il denaro vengono consigliati da un noto attore di utilizzarli per garantirsi un ruolo nel film dell'importante regista. Ma è solo un altro raggiro. La vendetta dei quattro, questa volta, sarà terribile e li renderà famosi.

CAST

Andrea Roncato

Max Giusti

Veronica Benedetta Bitto

Gianluca Vannucci

Andrea Porti

Francesco Parisi

Luigi Busignani

Stefano Fregni

Eleonora Bolla

Luciano Miele

Dany Greggio