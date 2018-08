Rotture continue ai tubi dell'acqua in via Gemmiano a Poggio Torriana, le riparazioni partono il 28 agosto

Attualità

Poggio Torriana

| 16:18 - 24 Agosto 2018

Dopo l'ennesimo guasto della condotta dell'acqua in via Gemmiano a Poggio Torriana, partiranno martedì 28 agosto i lavori di riparazione e sistemazione da parte di Hera, che in una nota precisa di essere già a conoscenza della criticità dello stato dei tubi e di aver già programmato i lavori per il rinnovo della rete idrica.

"Purtroppo risultava non prevedibile il forte incremento delle rotture avuto in quest’ultimo periodo, con conseguenti difficoltà per le utenze interessate", spiega Hera nella nota.

In particolare, i lavori garantiranno la bonifica di un tratto di tubazione ed il potenziamento della rete a beneficio delle sei abitazioni interessate.

Verranno posati circa 70 metri di tubo in P.V.C e rifatti gli allacci a questo collegati. Il cantiere avrà durata, salvo inconvenienti, di una settimana comportando una momentanea modifica della viabilità. Hera assicura che i lavori verranno svolti con la massima attenzione per arrecare il minor disagio possibile.