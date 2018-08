Novafeltria, tolleranza zero sugli abusi in fatto di alcol. Birra a un 16enne, multa al barista

Cronaca

Novafeltria

| 15:28 - 24 Agosto 2018

Nel corso di tutto il periodo estivo, diversi sono stati i controlli eseguiti lungo tutto il territorio del Valmarecchia all’interno di bar, pub e comunque locali prettamente frequentati da giovani dove vengono somministrate bevande alcoliche che sono assolutamente vietate per i minori di anni 18.

Il Comandante della Compagnia, Capitano Silvia Guerrini, traccia un primo bilancio dei controlli e servizi dedicati, “con particolare attenzione al divieto di vendita e somministrazione di alcolici ai minori - nel corso dei quali, prosegue il Capitano - abbiamo avuto la buona idea di impiegare i Carabinieri tirocinanti, giunti come rinforzo estivo, anche in Valmarecchia, provenienti dal 137 esimo Corso Allievi CC, scuole di Campobasso e Velletri”.

Sfruttando la loro giovane età “i ragazzi” si sono perfettamente integrati, in borghese, all’interno di locali frequentati da giovanissimi, riuscendo a monitorare ed individuare comportamenti lesivi nei confronti di minori, eventualmente posti in essere da parte di adulti, accompagnatori maggiorenni o da gestori di locali, senza scrupoli; “si è evidenziata una situazione di sostanziale rispetto, da parte degli esercenti del territorio, sulle norme che regolano il consumo di bevande alcoliche in Valmarecchia”, spiega il Capitano Guerrini.

Naturalmente non sono mancati comportamenti illeciti, rilevati e perseguiti, come ad esempio la sanzione amministrativa che verrà notificata al gestore di un bar del centro di Novafeltria colto mentre serviva una birra ad un sedicenne, qualche sera fa. Il ragazzo è stato poi riaffidato ai genitori che hanno ringraziato i militari per il loro intervento. Mentre a Pennabilli, in centro storico, una pattuglia notava la presenza di un giovane, poi rivelatosi minorenne, residente a Novafeltria, che evidentemente ubriaco, molestava altri avventori, urlando e sbracciando tra la folla. Il giovane, fermato dai militari e opportunamente fatto calmare, veniva sanzionato per ubriachezza e successivamente affidato al padre.

Non solo minori, ma anche altre infrazioni legate all’abuso di alcol ed al mancato rispetto di orari di apertura delle attività “nottambule” sono state comminate nel corso dell’estate.

A Villa Verucchio il Nucleo Radiomobile della Compagnia di Novafeltria, durante un controllo notturno presso un noto bar di Villa Verucchio, accertava che l’esercente, in quel caso, aveva omesso di interrompere la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche oltre l’orario consentito, incorrendo in una sanzione amministrativa di circa 7000 euro. Nella stessa sera, in una piadineria di Villa Verucchio, un uomo 39enne residente a Maiolo, in evidente stato di alterazione psico-fisica causata dall’ eccessivo consumo di bevande alcoliche, veniva denunciato per “manifesta ubriachezza in luogo pubblico o aperto al pubblico. Un’altra sera estiva e, militari dello stesso Reparto, hanno denunciato anche un albanese che ha messo in atto uno show: dapprima minacciando i Carabinieri, per poi iniziare a ridere e ad offrire da bere ai Militari, ballando in preda all’alcol.





A Novafeltria invece i Carabinieri, in questo caso intervenuti per una lite notturna tra alcuni avventori in un bar, che fortunatamente si sono limitati alle parole, accertavano l’evidente stato di ubriachezza di uno di essi, un 42enne del posto, anch’egli, denunciato per ubriachezza, così come un 40enne rumeno, senza fissa dimora, colto per strada completamente ubriaco.





A San Leo il Nucleo Radiomobile della Compagnia alle 4 di notte è intervenuto in un locale, poi sanzionato, della città leontina che in barba al riposo dei cittadini, suonava a spron battuto, musica a volume altissimo, con tanto di dj, nell’ambito di una festa autorizzata, ma non certo sino a quell’ora.