Santarcangelo Calcio, continua la lite tra vecchia e nuova proprietà: 'si mantengano gli impegni'

| 15:21 - 24 Agosto 2018

La vecchia proprietà del Santarcangelo replica all'attuale vicepresidente clementino Stasa Hefti, proseguendo il botta e risposta a mezzo stampa avviato da una lettera del presidente Mestrovic che accusava la controparte di aver diminuito l'entità dei debiti, in sede di conclusione della trattativa per la cessione della società. Di seguito la nota.



Non è intenzione della "vecchia " dirigenza del Santarcangelo Calcio continuare a mezzo media replicare a fatti e situazioni che andranno chiarite nelle sedi opportune; anzi auspichiamo che quanto prima ci venga data la possibilità poterci confrontare con la proprietà ed eventuali loro consulenti. Il problema vero oggi è un altro, alla comunità intera di Santarcangelo interessa sapere che fine farà la nostra gloriosa Società, questa è la preoccupazione principale! L'invito che ci permettiamo di fare alla nuova proprietà, richiamando gli accordi intercorsi a suo tempo, è quello di mantenere gli impegni presi in questi mesi. Occorre dare risposte concrete ai tifosi, alle famiglie degli oltre 300 ragazzi del settore giovanile, ai dipendenti che rischiano il posto di lavoro ed alla città che non merita una eventuale perdita della prima disciplina sportiva dopo gli ingenti sforzi ed investimenti fatti in questi anni.