Il terzo elicottero antincendio rimarrà operativo a Rimini fino al 2 settembre

Attualità

Rimini

| 14:55 - 24 Agosto 2018

Resta a Genova l'elicottero inviato dall'Emilia-Romagna in soccorso dopo il crollo del ponte Morandi, ma resta a Rimini fino al 2 settembre il terzo elicottero a disposizione per gli incendi boschivi in Emilia-Romagna, schierato dal 14 luglio in aggiunta agli altri due mezzi operativi dal 30 giugno. Grazie alla disponibilità dei Vigili del fuoco, quindi, il parco mezzi torna a pieno regime in Emilia-Romagna. Il risultato è frutto anche del Programma operativo di due mesi fa con cui l'Agenzia regionale per la Protezione civile ha messo a disposizione dei Vigili del fuoco un contributo annuale di 2 milioni di euro, che contribuisce anche alla campagna antincendio estiva, compreso il terzo elicottero nel riminese. In Emilia-Romagna la superficie boschiva è cresciuta del 20% negli ultimi trent'anni e oggi copre 611 mila ettari, circa un terzo dell'intero territorio.