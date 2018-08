Due magrebini fermati con refurtiva all'altezza del bagno 5 di Rimini. Trovata droga al parco Murri

Cronaca

Riccione

24 Agosto 2018

Intensa giornata di controlli per gli uomini della Squadra Volante di Rimini, affiancata dai poliziotti del Reparto Prevenzione Crimine. Nel corso delle attività sono stati denunciati per ricettazione due 21enni magrebini, fermati dopo un breve inseguimento all'altezza del bagno 5 di Rimini: con loro avevano la refurtiva di un furto. Nei loro confronti il Questore di Rimini Maurizio Improta ha disposto anche il foglio di via obbligatorio. Nei pressi del parco Murri invece, durante i controlli antidegrado, sono stati trovati 30 grammi di stupefacente abbandonati tra i cespugli. Due senegalesi di 38 e 40 anni sono stati fermati in quanto clandestini sul territorio nazionale.