Ruba cosmetici al Tigotà, una 31enne di Rimini condannata a 6 mesi e messa in libertà

Cronaca

Rimini

| 14:31 - 24 Agosto 2018

Una 31enne di Rimini è finita nei guai per un furto compiuto al 'Tigotà' di Via Flaminia. Nella giornata di giovedì la Squadra Volante è intervenuta nel negozio, dopo che la giovane si era impossessata di cosmetici senza pagare. Arrestata per furto aggravato, è stata processata per direttissima nella mattinata di venerdì e condannata a 6 mesi di reclusione. Si gioverà del beneficio della sospensione della pena e potrà tornare in libertà, ma sul suo capo è stato prescritto l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.