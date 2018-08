Coltello in mano inveisce contro i passanti in piazza Cavour a Rimini, dopo aver buttato a terra delle bici

Cronaca

Rimini

| 14:25 - 24 Agosto 2018

Nella notte tra giovedì e venerdì un ragazzo di origine rumena ha seminato scompiglio in piazza Cavour a Rimini. Forse in stato di alterazione dopo aver bevuto, il giovane di 25 anni ha iniziato a inveire contro i passanti, brandendo un coltello. In precedenza aveva sfogato la sua rabbia contro alcune biciclette parcheggiate in Corso d'Augusto, gettandole a terra. La Polizia, chiamata dai passanti, è intervenuta a bloccare e a denunciare il 25enne per il reato di porto di oggetti atti ad offendere.