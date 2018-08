Santarcangelo, importanti modifiche alla viabilità e alle aree di sosta. Ecco le novità

Attualità

Santarcangelo di Romagna

| 13:52 - 24 Agosto 2018

Sarà operativa dai prossimi giorni una serie di interventi di riorganizzazione di diverse aree di sosta e di modifica della viabilità in alcune strade sia nel centro che nelle frazioni di Santarcangelo. Le disposizioni, emanate anche in seguito a segnalazioni di cittadini, consentiranno di migliorare la circolazione in alcune vie e l’utilizzo di quattro parcheggi del capoluogo.

Per quanto riguarda questi ultimi, verrà completamente rivista la sistemazione del piazzale di fronte alla scuola materna Margherita (via Togliatti) dove saranno ricavati 40 stalli di cui uno riservato alle persone diversamente abili in corrispondenza dell’accesso principale alla scuola, a partire dal quale verrà anche previsto un attraversamento pedonale. Cambiano anche la circolazione e l’ingresso nel parcheggio di piazza Marini: l’accesso avverrà da via Verdi, mentre l’uscita sarà su via Felici (40 gli stalli previsti oltre a tre riservati ai diversamente abili). Nuova regolamentazione anche per la sosta e la circolazione nel parcheggio antistante l’ingresso al cimitero centrale da via Santarcangelo-Bellaria. La disposizione degli stalli di sosta verrà invertita come il senso unico di circolazione all’interno del parcheggio: l’accesso è infatti previsto da via Santarcangelo-Bellaria e da piazzale Vittime dei lager, con uscita sull’ingresso principale del cimitero.

Altri provvedimenti riguardano l’istituzione del divieto di sosta permanente con rimozione forzata su entrambi i lati della carreggiata in via Ciro Menotti e la regolamentazione della sosta con disco orario per la durata di 60 minuti dalle ore 8 alle ore 20 dal lunedì al venerdì per i parcheggi presenti di fronte al condominio/centro Commerciale “Le Querce” in via Ugo Braschi.

Diverse novità in arrivo anche per quanto riguarda la circolazione a San Martino dei Mulini in seguito alla realizzazione della rotatoria all’incrocio fra le vie Tomba e Trasversale Marecchia. In via IV Agosto verrà ripristinato il senso unico di marcia con direzione Trasversale Marecchia-via Busca, mentre nel tratto di via II Agosto compreso fra via Busca e via XXVIII Maggio la circolazione sarà a senso unico con direzione via Busca-via XXVIII Maggio. Istituito il senso unico di marcia anche in via XXVIII Maggio con direzione via II Agosto-via Tomba; revocati inoltre il divieto di sosta nelle vie XXVIII Maggio e II Agosto lato mare e in via IV Agosto lato Santarcangelo.

I lavori di predisposizione della segnaletica orizzontale e verticale saranno eseguiti dalla società Anthea a partire dai prossimi giorni. Tutte le ordinanze di modifica alla viabilità e alla regolamentazione dei parcheggi sono disponibili sul sito internet del Comune www.comune.santarcangelo.rn.it.