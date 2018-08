Bagnino aggredito e ferito al capo, il Comune di Rimini esprime la sua vicinanza

Attualità

Rimini

| 13:39 - 24 Agosto 2018

Si chiama Omar Guidi l'operatore di salvataggio che è stato brutalmente aggredito mercoledì sulla spiaggia di Torre Pedrera da un 37enne di Bellaria, a causa di un richiamo dovuto al fatto che il bagnante stesse pescando, in barba ai divieti, delle meduse di mare. Il 37enne ha dato in escandescenze, aggredendolo con una paletta di legno, con punta in ferro, procurandogli una ferita al capo, poi medicata con punti di sutura, e tentando infine di strangolarlo. In una nota l'Amministrazione Comunale di Rimini condanna l'episodio di violenza, sottolineando "il senso di responsabilità e il richiamo al rispetto della normativa in materia di tutela della fauna da parte dell’operatore di spiaggia". Il Comune di Rimini esprime "solidarietà, vicinanza, ringraziamento e auguri di una pronta guarigione dell’amministrazione comunale al signor Omar Guidi, uomo davvero coraggioso".