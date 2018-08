Il Comune di Rimini ricorda l'imprenditore Valducci: 'un albero secolare per la cultura'

Attualità

24 Agosto 2018

Si sono tenuti questa mattina, venerdì 24 agosto, i funerali di Roberto Valducci, patron della Valpharma scomparso all'età di 85 anni. L'Amministrazione Comunale di Rimini, in una nota a firma dell'Assessore alla Cultura Massimo Pulini, si unisce al cordoglio per la scomparsa di Valducci, figura di industriale che coniugava l'ingegno della professione alla sensibilità per la cultura e a una irriducibile cordialità. Col Museo della Città e con la Cineteca Comunale erano in corso progetti di collaborazione su argomenti che spaziavano dall'archeologia al cinema. Il paesaggio umano del nostro paese perde con Roberto Valducci una montagna, un albero secolare. Un albero che sapeva sorridere.