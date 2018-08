Martedì 28 a Rimini un pomeriggio di sport e solidarietà per i ragazzi con sindrome di down

Sport

Rimini

| 12:16 - 24 Agosto 2018

Un pomeriggio di giochi all’insegna dello sport per tutti e del fair play. Martedì 28 dalle 17 alle 19, un pomeriggio per conoscere l’associazione Crescere Insieme e La Cantera, l’area sportiva ubicata di fronte ai bagni 26 e 27 e parte integrante del progetto Marina C’Entro,

luogo di sport, incontro e formazione al lavoro per persone con sindrome di Down o disabilità intellettiva.

Un pomeriggio per giocare tutti insieme e sperimentare sport di squadra in compagnia degli atleti di Rimini Football Club, Crabs Rimini, Riviera Basket, Romagna RFC (rugby), Good Old Boys (football americano), beach tennis e beach volley e i ragazzi di Rimini Baseball Juniores.

Simpatici gadget per chi si cimenterà in almeno tre discipline sportive diverse e la possibilità di fermarsi per una apericena a base di salsiccia e piadina insieme ai volontari dell’associazione Crescere Insieme e Rimini For Mutoko.

I campi saranno aperti dalle 17 alle 19. L’accesso ai campi sarà libero, con turni di rotazione legati al numero dei partecipanti.