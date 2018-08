Cronaca

Riccione

| 12:00 - 24 Agosto 2018

Atti osceni in luogo pubblico: è l'accusa per cui un 65enne di Pesaro che sarà giudicato per direttissima dopo che i carabinieri di Riccione l'hanno arrestato in spiaggia, mentre faceva autoerotismo. L'uomo si era appartato nella zona di un'ex colonia, nonostante vi fossero nelle vicinanze bagnanti, tra cui minorenni. A chiamare i carabinieri proprio alcuni turisti.