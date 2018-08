Morto il ciclista riminese coinvolto nell'incidente a Casteldelci, il ricordo dei compagni

Attualità

Rimini

| 07:09 - 24 Agosto 2018

E' morto giovedì pomeriggio al Bufalini di Cesena il ciclista gravemente ferito in un incidente a Casteldelci martedì scorso. Le ferite riportate da Gianluca Grossi, riminese, 54 anni, erano gravi e fin da subito si è temuto per la sua vita.

L'incidente è avvenuto sulla strada per la località Senatello di Casteldeci. L'uomo si trovava in zona con amici quando, dopo essere rimasto leggermente indietro con un altro ciclista, si è scontrato con una Fiat Punto. La gravità dell'incidente ha immediatamente reso necessario l'arrivo dell'elisoccorso e il trasporto al Bufalini di Cesena. La vita di Grossi è rimasta appesa ad un filo fino al triste epilogo di giovedì.



Sulla pagina Facebook del Pedale Riminese il cordoglio dei compagni di squadra.



"Oggi è venuto tristemente a mancare in seguito ai postumi di un brutto incidente stradale, Gianluca Grossi.

Gianluca era parte integrante della nostra famiglia Pedale Riminese Freccerosse. Quest'anno aveva collaborato con Eurobike Riccione nella categoria Allievi ed a fine anno sarebbe rientrato in famiglia nuovamente perché il suo cuore che oggi ha fisicamente smesso di battere lo ha sempre fatto invece per il Pedale ed i suoi ragazzi.

Noi lo vogliamo ricordare come nelle foto in mezzo alle ragazze e ragazzi e sorridente.

Quel sorriso che ha sempre coinvolto i ragazzi che ha seguito.

Ogni seduta, ogni trasferta era una festa.

Lui voleva che questi ragazzi crescessero nel giusto imparando dalla bicicletta esperienze e regole di vita ancor prima del risultato ed è questa la giusta strada e la grande eredità morale che Gianluca ci ha lasciato e che noi raccogliamo e continueremo a percorrere in questa vita terrena, mentre lui pedalera' insieme a noi da lassù su strade sconfinate dove il pericolo, il traffico che in maniera così precoce ce lo ha portato via, non esiste.

In segno di rispetto per la sua scomparsa il gruppo Giovanissimi non parteciperà a nessuna manifestazione sportiva questo weekend certi che gli organizzatori capiranno le motivazioni che ci hanno indotto a prendere questa decisione.

Porgiamo alla famiglia di Gianluca le più sentite condoglianze da parte di tutto il gruppo Pedale Riminese Freccerosse.

Ciao Luca"











Foto dalla pagina Facebook del Pedale Riminese