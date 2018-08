Il Presidente della Regione Bonaccini in visita al Meeting per parlare di turismo e territorio

Attualità

Rimini

| 06:56 - 24 Agosto 2018

Il Presidente della Regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, accompagnato dall’Assessore Regionale al Turismo Andrea Corsini, è intervenuto giovedì al Meeting di Rimini all’incontro che aveva per tema “Il lavoro: patto per i govani”. Bonaccini ha fatto visita allo stand regionale coordinato da APT Servizi Emilia Romagna e dall’Assessorato regionale all’Agricoltura incontrando i giornalisti illustrando il lavoro svolto in questi anni a sostegno del turismo e delle tantissime eccellenze presenti nel territorio.

Durante la settimana del Meeting un fitto calendario di 34 appuntamenti per il pubblico, tra degustazioni giornaliere e presentazioni dei nuovi Cammini per Viandanti e Pellegrini, caratterizzano la presenza regionale al Meeting.



















Nella foto di Riccardo Gallini / GRPhoto: da sinistra a destra Andrea Corsini e Stefano Bomaccini nello stand dell'Emilia Romagna al Meeting