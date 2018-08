Promozione, nella prima uscita il Gabicce Gradara a segno sul campo della Stella: decide Sabattini

Sport

Rimini

| 02:00 - 24 Agosto 2018

Con una rete al 37’ della ripresa del difensore centrale Sabattini, il Gabicce Gradara ha piegato la Stella (Promozione Romagna) nella prima uscita stagionale giocata a Rimini. Partita interessante con le due squadre visibilmente imballate per il lavoro finalizzato alla ricerca della migliore condizione, con occasioni da rete su entrambi i fronti. Il gol partita è scaturito su azione di calcio d’angolo con Sabattini lesto a sfruttare una indecisione difensiva da distanza ravvicinata.

La Stella Rimini ha avuto le opportunità più ghiotte per pareggiare con Cenerelli e Bellicchi arrivati a tu per tu col portiere Celato.

Soddisfatto il tecnico del Gabicce Gradara Mirco Papini: “Ottima la prima mezzora, poi si è fatta sentire la stanchezza per i carichi di lavoro dei due giorni precedenti, la squadra si è un po’ disunita e la manovra ne ha risentito. La cosa positiva è l’atteggiamento dei ragazzi, che hanno voglia e sono propositivi”.

Prossimo appuntamento sabato 25 agosto alle ore 16 a Gabicce contro il Montecalvo, formazione di Prima categoria Marche. Esordio in Coppa Italia in casa sabato 8 settembre alle ore 16 contro il Valfoglia (l’altra squadra del girone è il Santa Veneranda).



Il tabellino della partita



STELLA RIMINI: Temeroli, Fabbri, Ricci, Angelini L, Nardi, Lazzaretti, Gamberini An:, Tani, Pasculli, Greco, Salvemini.

Nella ripresa sono entrati Bellomo, Mussoni, Gaido, Tommassoni, Bellicchi, Cicchetti, Riccardi, Verdinelli, Fabrucci, Gabelllini, Cenerelli. All. Boldrini

GABICCE GRADARA: Celato, Freducci, Tardini, Vaierani, Sabattini, Passeri, Costa (1’ st. Tedesco), Pratelli (1’ st. Grandicelli), Vegliò, Grassi, Bastianoni.

Nella ripresa sono entrati: Temeggi, Bettinelli, La Torre, Traverzoli, Marcolini, Manna. All. Papini.

Rete: 37' st. Sabbattini