VIDEO: mamma e figlio in bici investiti da auto in via Tripoli a Rimini, ricoverati in ospedale a Cesena

Cronaca

Rimini

| 22:23 - 23 Agosto 2018

Drammatico investimento, giovedi nel primo pomeriggio in via Tripoli a Rimini: una madre con il figlio di 8 anni sono rimasti entrambi feriti e trasportati in ospedale a Cesena: la madre con il codice di massima gravità mentre il piccolo con ferite più lievi. La mamma 37enne era in sella alla bici con il piccolo. L'incidente si è verificato verso le 13.30 all'altezza della farmacia Gotti coi due feriti che, secondo una prima ricostruzione, stavano procedendo in direzione mare. Sul posto a prestare soccorso sono intervenute due ambulanze ed un’auto medicalizzata del 118. Ancora da appurare l’esatta dinamica. Dei rilievi si è occupata la polizia municipale.