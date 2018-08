Eventi

The Prodigy annunciano un tour europeo il prossimo autunno, in occasione dell'uscita del loro settimo album in studio No Tourists (BMG), che sarà pubblicato il 2 novembre e sarà salutato dalla prima data del tour, prevista per lo stesso giorno a Glasgow. Il trio sarà in Italia per due concerti: il 30 novembre al Modigliani Forum di Livorno e l'1 dicembre all'RDS Stadium di Rimini.