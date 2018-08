Calcio C, il Ravenna batte nel test la Nazionale di San Marino per 3-1. A segno Nocciolini

Sport

Ravenna

| 20:27 - 23 Agosto 2018



Successo per 3-1 del Ravenna sulla Nazionale di San Marino. In avvio Nocciolini ha già una palla buona sul piede sinistro, ma la sua conclusione sorvola la porta di Aldo Simoncini. Passano meno di due minuti e lo stesso numero 11 giallorosso si vede cancellare la rete del vantaggio da Davide Simoncini, che sulla linea di porta fa le veci del fratello Aldo respingendo il tiro a botta sicura dell’attaccante avversario.

Al 22’ il vantaggio dei padroni di casa ad opera di Lelj con un gran mancino di prima intenzione, su respinta corta della difesa, che si insacca nel sette alla destra di Aldo Simoncini.

Al 26’ il Ravenna trova anche il raddoppio con Nocciolini, che scarica la palla in rete dopo l’iniziativa personale di Magrassi, steso all’ultimo da Davide Simoncini. E' rigore: . L’arbitro Avoni decide di fischiare il fallo del capitano biancoazzurro anziché convalidare il gol: Nocciolini firma il raddoppio dal dischetto.

L’ultima occasione del primo tempo arriva nel recupero e a firmarla è Magras che anticipa l’uscita di Aldo Simoncini e poi conclude da posizione defilata, lambendo la traversa.

Dopo l’intervallo le novità di formazione riguardano soprattutto il Ravenna, che si presenta con nove facce nuove rispetto al primo tempo. Franco Varrella, invece, cambia quattro pedine.

Al 62’ la Nazionale di San Marino subisce la terza rete in maniera a dir poco rocambolesca: Pellizzari conclude due volte in porta, trovando nel secondo tentativo – dopo la grande parata di Simoncini nel primo – la respinta sulla linea di Manuel Battistini, che però nel calciare via il pallone colpisce Biordi costringendolo suo malgrado all’autogol.

A ridosso del 70’ i due tecnici inseriscono nuove forze fresche, riproponendo – nel caso di Varrella – anche qualche protagonista del primo tempo che nell’intervallo era stato richiamato in panchina. Il Ravenna si fa di nuovo pericoloso al 75’, con Raffini: ad uscire vincitore dalla situazione è Censoni, che ferma l’attaccante giallorosso prima che questo possa mettere nel mirino la porta di Benedettini, rientrato all’ultimo nella lista dei convocati per il forfait di Zavoli.

Il nuovo portiere del San Marino Calcio è grande protagonista al minuto 86’, quando ferma David lanciato a rete con una “stoppata” in pieno stile basket, ma soprattutto al 90’, quando respinge il calcio di rigore calciato da Raffini e fischiato dal direttore di gara Avoni per fallo di Palazzi sullo stesso Raffini. Nel frattempo la Nazionale di San Marino aveva trovato il gol accorcia-distanze con Rinaldi, che di testa aveva corretto in rete il pallone calciato dalla bandierina da Golinucci.

RAVENNA FC (4-3-3)

Venturi (dal 46’ Spurio); Eleuteri (dal 69’ David), Boccaccini (dal 46’ Ronchi), Lelj (dal 69’ Billi), Barzaghi (dal 46’ Pellizzari); Selleri (dal 46’ Papa), Jidayj (dal 46’ Sabba), Maleh (dal 46’ Martorelli); Galuppini (dal 46’ Trovade), Magrassi (dal 46’ Raffini), Nocciolini (dal 46’ Siani). A disp.: Bresciani, Scatozza. All.: Foschi



NAZIONALE DI SAN MARINO (5-4-1)

A. Simoncini (dal 69’ S. Benedettini); Ma. Battistini (dal 69’ Lunadei), Biordi (dal 69’ Censoni), D. Simoncini (dal 69’ Palazzi), Palazzi (dal 46’ Brolli), Grandoni (dal 69’ Rinaldi); Tomassini (dal 46’ M. Vitaioli), Lunadei (dal 46’ Golinucci), Giardi (dal 69’ Mi. Battistini), Rinaldi (dal 46’ Tosi); Hirsch (dal 69’ Tamagnini). All. Varrella

Arbitro: Avoni. Assistenti: Gianmarrco Ercolani, Laurentiu Ilie

Note: Ammoniti: Lunadei,

Marcatori: 22’ Lelj, 27’ Nocciolini, 62’ aut. Biordi, 88’ Rinaldi