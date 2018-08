Calcio D, il Santarcangelo si scalda per il debutto in Coppa Italia rifilando tre reti al San Marino

Sport

Santarcangelo di Romagna

| 20:08 - 23 Agosto 2018

Santarcangelo Primo tempo: Teodorani, Alvisi, Guglielmi, Maini, Greco; Dhamo, Cascione, Moroni; Melandri, Fuchi, Peroni.

Santarcangelo Secondo tempo: Battistini, Miori, Zanni, Bondioli, Broli; Ballardini, Fusi; Guidi, Gadda, Mancini; Bua. All. Galloppa



San Marino: Lourencon (1’ st Pozzi); D’Addario, Roux, Mazzotti, Tamagnini; Babakar (12’ st Evaristi), Papa (35’ st Castro); Lari, Tine (1’ st Zeqiri), Fanini (1’ st Dampha); Vassallo. A disp.: Pozzi, Castro, Dampha, Zeqiri, cevoli, Evaristi, Donati, pellegrini, Mingucci, Isamailj. All. Aiello.

Marcatori: 4’ Maini, 39’ Moroni, 55’ Ballardini.

Il Santarcangelo supera il San Marino in amichevole per 3-0 giocando una buona gara che, specie nella prima frazione di gioco, ha evidenziato i progressi della formazione allenata da mister Galloppa.

Pronti via il Santarcangelo passa in vantaggio con Maini che devia in gol al volo una punizione battuta dalla sinistra da Cascione. La reazione del San Marino arriva al minuto 17 con il legno trasversale colpito da Vassallo grazie a una punizione dal limite. Il Santarcangelo raddoppia al 39’ con una bella palla in profondità di Guglielmi che trova centralmente Moroni bravo a tenere sul rientro dei difensori avversari, entrare in area e concludere in gol con un bel mancino a incrociare sul palo lungo. Poco prima dell’intervallo Peroni, imprendibile sulla fascia, serve in mezzo per Melandri che manda a lato di un soffio.

Nella ripresa il Santarcangelo cambia completamente squadra e segna il terzo gol (foto) grazie a Ballardini che al 10' sfrutta al meglio un servizio dalla sinistra di Mancini e con un potente destro supera il portiere ospite.

Domenica alle ore 16il Santarcangelo giocherà in Coppa LND a Castelfidardo.