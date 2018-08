Tennis, torneo giovanile Next Gen di Cervia brillano Nicola Tocci nell’16 e Mattia Di Bari nell’U12

Sport

Cervia

| 19:28 - 23 Agosto 2018



Nicola Tocci e Mattia Di Bari in grande evidenza nella tappa Next Gen del circuito giovanile organizzata dal Ct Cervia. Entrambi sono allievi della scuola agonistica del Ct Cervia diretta dal maestro Paolo Pambianco.

Under 10 maschile, quarti: Enea Carlotti-Giacomo Cattani 7-5, 6-0. Semifinali anche per Carlo Paci. Under 12 maschile, ottavi: Jamal Urgese-Simone Gamba 6-2, 2-6, 10-7, Mattia Di Bari-Mattia Degli Esposti 6-2, 6-0. Under 16 maschile, ottavi: Raymi Paci-Arkhip Kochnev 6-1, 6-1, Lorenzo Biava-Andrea Cataldo 6-4, 6-3, Nicola Tocci-Federico Manfredi 7-5, 7-5. Under 14 femminile, ottavi: Viola Mezzogori-Sara Ricci 6-2, 6-1. Under 12 femminile, 1° turno: Sandy Mamini-Irene Cattani 7-5, 6-2. Semifinali per Vittoria Arenella.