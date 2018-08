Basket, tanto entusiasmo al raduno RBR. I giocatori hanno acquistato una quota della società

Sport

Rimini

| 19:18 - 23 Agosto 2018



Giovedì alle ore 17 alla palestra di via Cuneo è iniziata ufficialmente la stagione di RBR, Rinascita Basket Rimini. In tribuna qualche decina di appassionati, curiosi di vedere all’opera la nuova creatura che ha un paio di mesi di vita oltre a Paolo Carasso al vice presidente Moreno Maresi e ad altri dirigenti delle dieci società che hanno sposato il progetto. La squadra di allenerà fino alla fine del mese qui e al PalaSgr e dal primo settembre anche al Flaminio. Il capitano Saponi a nome della squadra ha annunciato l’acquisto da parte di tutta la squadra di una quota della società (nel mirino quota 200).

“La rosa è buona, ma più del valore dei giocatori contano la passione, l’impegno, la volontà – spiega Saponi – noi dovremo avere tutte queste qualità per primeggiare e dare il 150 per cento delle nostre possibilità per raggiunegre un grande obiettivo. Tutti noi abbiamo grande entusiasmo, voglia di cominciare col piede giusto questa bella avventura e la grande passione e voglia di basket che c'è nei riminesi è uno stimolo in più: spero che i tifosi ci sostengano. La prima cosa è riaccendere la passione".

Nessuno pronuncia la parolina magica – serie B – ma è chiaro che l’obiettivo è quello, il salto di categoria. Il coach Massimo Bernardi spiega: “Dobbiamo diventare squadra il più in fretta possibile per esprimere al meglio il basket frizzante che abbiamo in testa fatto di corsa, contropiede, velocità, grande difesa. Per diventare forti ci servirà tanta umiltà. Conosco i giocatori, sono bravi, ragazzi veri a cui voglio bene, li ho allenati. Sono forti. Ora dobbiamo lavorare forte con intensità ed energia”.

Nel roster anche tre ragazzi della classe 2000: Carlo Guzier, Alessandro Chiari, Alessandro Vandi.

L’esordio in campionato è previsto per sabato 6 ottobre ad Anzola dell’Emilia.

Intanto il giovane Alessandro Scarponi all'Europeo BAM Under 14 in corso in Slovenia ha segnato 12 punti nella larga vittoria dell'Italia contro la Bulgaria per 77-25.



IL ROSTER COMPLETO DI RBR

Eugenio Rivali (1986) play; Nicola Bianchi (1994) guardia; Luca Bedetti (1989) guardia/ala; Francesco Bedetti (1993) ala;

Giorgio Broglia (1986) ala; Luca Pesaresi (1989) play/guardia; Luca Cancelli (1999) play; Yuri Ramilli (1998) ala; Christopher Dini (1996) ala; Alberto Saponi (1985) centro; Alessandro Vandi (2000) play; Carlo Guziur (2000) ala; Alessandro Chiari (2000) guardia (nella foto gallery).



LO STAFF Capo all. Massimo Bernardi. Primo ass. Simone Brugè. Prep. atl. Marco Bernardi. Gm Matteo Peppucci. Ds Davide Turci (nella foto gallery)



Amichevoli programma (orari da confermare)



giovedi 6/9 in trasferta con la Salus Bologna

sabato 8/9 vs Montecchio (Flaminio)

mercoledi 12/9 vs Gaetano Scirea (Multieventi San Marino

ore 19.30)

sabato 15/9 vs Osimo (Pala Sgr)

mercoledi 19/9 In trasferta contro la Virtus Imola

sabato 22/9 In trasferta ad Ozzano

domenica 30/9 vs Virtus Imola (Flaminio ore 17 – festa RBR dalle 15).



Stefano Ferri